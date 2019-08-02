«Орелстрой» сдал кровь

2.8.2019 | 16:46 Новости, Общество

В акции принял участие 31 сотрудник

Сотрудники ПАО «Орелстрой» накануне Дня строителя сдали кровь. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию.

«Орелстрой» ежегодно делегирует доноров на выездную станцию переливания крови. На этот раз в акции принял участие 31 работник крупнейшего застройщика Орловской области.

Напомним, станция переливания крови ставит донорам жесткие требования – они должны быть здоровыми и правильно питаться. «Орелстрой» является одной из немногих компаний, которые сотрудничают со станцией переливания крови.

Обладатели крови с отрицательным резус-фактором получают дополнительные льготы при сдаче крови. Но вне зависимости от биологических показателей все сотрудники «Орелстроя», пополнившие банк крови, получили приятный бонус – сладости от «Орловской кондитерской фабрики».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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