Под Орлом при пожаре в сарае пострадала женщина

2.8.2019 | 11:24 Новости, Происшествия

У нее диагностировали ожоги рук и ног

В Верховском районе при пожаре в хозпостройке пострадала женщина, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Сигнал о возгорании поступил 1 августа в 9:19 из села Троцкое. Огонь угрожал распространиться на соседние сараи.

«На момент прибытия пожарных хозяйственная постройка горела изнутри. В результате пожара хозяйственная постройка частично выгорела. Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем», — указано в сводке.

Пострадавшая женщина получила ожоги рук и ног легкой степени тяжести. Спасатели уберегли от огня соседние сараи.

ИА «Орелград»

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