Росавтодор нашел массу нарушений при ремонте «Дружбы»

2.8.2019 | 9:55 Новости, Общество

В ближайшее время отчет передадут в правительство Орловской области

Росавтодор подвел итоги проверки капитального ремонта моста «Дружба» в Орле. Федеральное агентство выявило ряд серьезных нарушений.

С результатами проверки ознакомился депутат горсовета Орла Евгений Косогов – и опубликовал ответ ведомства в группе «Без ям Орловщина».

В частности, Росавтодор обнаружил, что в 2018 году «Региональные газораспределительные сети» освоили всего 32,27 млн при плане 100 млн. По всем ключевым пунктам – подготовительным, демонтажным работам, выносу линий связи, переустройству электроосвещения, подходов, ремонту опор, подпорной стенки и лестничных сходов, замене балок – РГС отстает.

Чиновники, в свою очередь, не заполнили документы, определяющие требования к материалам, используемым в ремонте. Технологическая карта по замене балок не согласована.

Росавтодор раскритиковал состояние проезжей части на открытой половине моста. Инспекция установила, что разборка мостового полотна на закрытой части производилась с нарушением. У РГС нет собственной строительной лаборатории, а договор со сторонней организацией фирма не заключила.

В ближайшее время Росавтодор представит отчет в правительство Орловской области.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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