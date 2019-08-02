Спецслужбы стянули силы в микрорайон «Новая Ботаника»

2.8.2019 | 12:44 Новости, Общество

Омоновец с гранатометом попросил читателя «Орелграда» удалить фотографии

Фото: «Орел Автомобильный»

Сегодня, 2 августа, спецслужбы проводят учения в микрорайоне «Новая Ботаника». Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «Орел Автомобильный».

Сотрудники ГИБДД в бронежилетах и касках стоят рядом с заводом «Орелмасло». В самом микрорайоне находятся несколько автомобилей скорой помощи, МЧС. На учениях присутствуют сотрудники ОМОН, военные, полиция.

Часть действий происходит возле школы №52. Там работают кинологи, рассказали в соцсетях.

Читатель рассказал «Орелграду», что сфотографировал происходящее, но к нему подошел омоновец с незаряженным ручным противотанковым гранатометом (РПГ) и попросил удалить снимки.

  • Накануне, 1 августа, спецслужбы проводили учения в администрации Заводского района. Здание было эвакуировано.

ИА «Орелград»

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