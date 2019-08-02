В Орловской области уровень коррупции вырос почти вдвое

За полгода правоохранители региона разоблачили 92 коррупционеров.

Информация о борьбе с коррупцией была озвучена на заседании коллегии прокуратуры Орловской области. Из нее следует, что в первом полугодии 2019 года правоохранительными органами на территории региона было выявлено 92 преступления коррупционной направленности. Показатель аналогичного периода прошлого года – 56. То есть количество вскрытых фактов коррупции возросло почти вдвое.

В текущем году судами Орловской области за совершение коррупционных преступлений было вынесено 11 обвинительных приговора в отношении 16 человек. В их числе два должностных лица правоохранительных органов, два главы муниципальных образований, один сотрудник УФСИН, четыре руководителя учреждений и другие.

В качестве примера в прокуратуре Орловской области привели обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего инспектора ОГИБДД МО МВД России «Новосильское» Виталия Денисенко.

Он получил взятку в сумме 15 тысяч рублей за «непринятие мер по привлечению гражданина к административной ответственности». Ему назначено наказание в виде штрафа, равном 70-кратной сумме взятки, то есть в размере 1,05 миллиона рублей. Впрочем, 50 тысяч ему «скостили» с учетом его нахождения под домашним арестом.

Другой пример: за хищение бюджетных средств был осужден экс-глава Ломовского сельского поселения Залегощенского района Александр Игнатов. Его признали виновным в присвоении и растрате бюджетных средств.

Как пояснили в прокуратуре региона, чиновник незаконно повысил должностные оклады себе и муниципальным служащим. Ущерб от его действия превысил 3,2 миллиона рублей. Суд наказал его двумя с половиной годами лишения свободы условно.

ИА «Орелград»