Под Орлом ввели дресс-код для посетителей кладбищ

3.8.2019 | 15:48 Новости, Общество

Ливенские власти запретили входить на погосты на лыжах.

В Ливнах начали действовать новые правила захоронений. Об этом сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны». Если раньше разрешения на захоронение выдавало МУКП «Ливенское», то теперь эти функции возложены на городское управление ЖКХ.

Новые правила запрещают самовольные захоронения. Кроме того, в них включен целый перечень запретов, в том числе предусмотрено введение своего рода дресс-кода для посетителей погостов.

Так, запрещено передвижение по кладбищам на лыжах и санях. Нельзя перемещаться по ним и на велосипедах, мопедах, мотоциклах. Для автомобиля исключение сделают лишь в том случае, если в нем перевозят инвалида.

«Новое постановление администрации запрещает также распивать на кладбище спиртное и находиться в нетрезвом состоянии», — пишет «УЕ». – Запрещено портить намогильные сооружения, засорять территорию, ломать зеленые насаждения, рвать цветы, выгуливать собак, ловить птиц, разводить костры, добывать глину и песок».

ИА «Орелград»

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