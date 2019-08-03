Роспотребнадзор рассказал, какие продукты в Орле оказались опасными

Информация об изъятой продукции внесена в госресурс.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, данные проверок были внесены в Государственный информационный ресурс по защите прав потребителей (ГИР ЗПП).

Так, за первое полугодие 2019 года в него из Орловской области были внесены сведения о 30 партиях мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, не соответствующих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

Кроме того, в ресурс попали данные о трех партиях молока и молочной продукции, не соответствующих требованиям по физико-химическим показателям, двух партиях овощей с повышенным содержанием нитратов, партии мясных продуктов и растительного масла, не соответствующих нормативам по содержанию бенз(а)пирена, а также о партии алкоголя с нарушением требований к маркировке.

«В указанном модуле размещены сведения не только о фактах нарушения требований технических регламентов в отношении продукции, но и наименовании продукции, дате производства, производителе, показателям несоответствия и регионе, в котором выявлена указанная продукция», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей, превысила один миллион рублей. Кстати, в «черный список» попали не только продукты питания. В регионе также были выявлены семь партий игрушек и швейных изделий без необходимой маркировки.

ИА «Орелград»