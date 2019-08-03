Торговля в орловских зоомагазинах оказалась подпольной

Ветпрепараты для животных продают без оформления лицензий.

С виду официальные зоомагазины в Орле на самом деле торгуют товарами нелегально. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с результатами последних проверок ТУ Россельхознадзора.

Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, в нарушении закона об обороте лекарственных средств для ветеринарного применения были уличены сразу два индивидуальных предпринимателя, которым принадлежат зоомагазины.

В ходе проверок было установлено, что хранение и розничная торговля проводятся без специального разрешения — лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения ветпрепаратов.

Оба ИП попали под административные дела, которые рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Вина предпринимателей была доказана. Их наказали штрафами с конфискацией лекарственных препаратов. В одном случае речь идет о 29 наименованиях продукции, в другом – о 25-ти.

ИА «Орелград»