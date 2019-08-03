В орловском магазине нашли «протухшую» колбасу

Опасную для здоровья продукцию обнаружили в торговом доме.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, грубые нарушения законодательства о хранении продукции свиноводства и птицеводства были выявлены в одном из торговых домов города Орла.

Внеплановая проверка там прошла в соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ. Сообщается, что инспекторы обнаружили реализации опасные для здоровья человека продукты животного происхождения.

Так, мясные полуфабрикаты, пельмени, лапы и окорочка куриные и фарш продавались без маркировок производителей с указанием даты выработки. Нарушались сроки и условия хранения продуктов.

Кроме того, была выявлена недоброкачественная продукция с истекшим сроком годности общим весом 56 кг, которая была изъята из торгового дома и утилизирована.

Сам торговый дом был привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»