Экс-глава «Орловской крепости» избежал ответственности

4.8.2019 | 13:26 Новости, Общество

Бывший топ-менеджер не будет отвечать по долгам спиртзавода

Федеральное издание «Коммерсант» сообщило подробности продолжающегося рассмотрения дела Мценского спиртоводочного комбината в арбитражном суде.

В частности, сообщается, что Александр Гомон, управлявший «Орловской крепостью» в 2010-2013 годах, в арбитражном суде Центрального округа успешно оспорил решение орловского арбитража о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося предприятия.

Дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд Орловской области. «В материалах сообщается, что ранее суды пришли к выводу о причастности господина Гомона к недостаче 74,2 млн рублей в конкурсной массе, также вместе с господином Путенковым на него была возложена ответственность за резкий рост кредиторской задолженности», — пишет «Коммерсант».

Денис Путенков – это следующий за Гомоном руководитель предприятия. Кассация не стал изменять решение судов низших инстанций о привлечении его к субсидиарной ответственности.
Добавим, что арбитражный суд Орловской области 11 апреля продлил конкурсное производство в отношении «Орловской крепости», это предприятие ликвидируется.

ИА «Орелград»

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