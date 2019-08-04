Под Орлом стали хуже платить за коммуналку

4.8.2019 | 9:58 ЖКХ, Новости

Власти Орловского района отметили рост долгов за ЖКХ

Как сообщили в администрации Орловского района, на территории этого муниципального образования задолженность за энергоносители по состоянию на 1 июля составила 67,1 миллиона рублей.

Из них 60,3 миллиона рублей составляют долги за газ, а 6,7 миллиона — за электроэнергию. Общая задолженность по сравнению с предыдущим годом выросла на 11,9 миллиона рублей.

«Как показал анализ ситуации, увеличение задолженности произошло в основном вследствие несвоевременной оплаты населением предоставленных коммунальных услуг, — пояснили в администрации Орловского района. — Так, в сравнении с 2018 годом, объем сбора за услуги снизился почти на 10 процентов».

Отмечено, что в районе имеются граждане, долги у которых копятся даже не месяцами, а годами. Управляющие компании уже начали «инвентаризацию неплательщиков».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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