В Орле покажут одежду русских воинов всех времен

4.8.2019 | 15:34 Культура, Новости

Тематическая выставка пройдет в краеведческом музее.

Как сообщили в Орловском областном краеведческом музее, выставка под названием «Русский военный костюм» посвящена празднованию Дня города Орла. Открылась она 2 августа.

«Выставка посвящена истории русского военного костюма за 800-летний период – от эпохи княжеской Руси времен Александра Невского через события Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн до униформы современной Российской армии», — сообщили организаторы.

Помимо образцов униформы посетители смогут увидеть элементы снаряжения и макеты вооружения. Весь материал предоставлен музеем Орловского военно-патриотического клуба «Орел».

ИА «Орелград»

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