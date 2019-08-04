В Орле появится «сочинский» храм

Часовня появится при Свято-Успенском монастыре города Орла.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил чин освящения креста часовни, строящейся во имя великомученика и целителя Пантелеимона.

Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Часовня возводится с 2017 года при Свято-Успенском монастыре города Орла. В митрополии подчеркнули, что ее проект разработан в Сочинской мастерской под руководством архитектора Федора Афуксениди.

«Одно из его известных творений — храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Олимпийском парке Сочи», — привели пример в митрополии.

Высота часовни составит 27 метров, она сможет принимать до двадцати прихожан.

ИА «Орелград»