В Орле появится «сочинский» храм

Часовня появится при Свято-Успенском монастыре города Орла.
Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил чин освящения креста часовни, строящейся во имя великомученика и целителя Пантелеимона.
Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Часовня возводится с 2017 года при Свято-Успенском монастыре города Орла. В митрополии подчеркнули, что ее проект разработан в Сочинской мастерской под руководством архитектора Федора Афуксениди.
«Одно из его известных творений — храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Олимпийском парке Сочи», — привели пример в митрополии.
Высота часовни составит 27 метров, она сможет принимать до двадцати прихожан.
ИА «Орелград»