В Орле УФСИН и УФССП «сверили часы»

4.8.2019 | 11:20 Новости, Общество

Ведомства подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили начальник УФСИН России по Орловской области Владимир Волосевич и главный судебный пристав Орловской области Михаил Смирнов.

«Соглашение предусматривает осуществление обмена информацией о лицах, являющихся должниками по исполнительным производствам и осужденных в рамках уголовного судопроизводства к наказанию в виде лишения свободы или к наказанию, не связанному с лишением свободы», — пояснили в пресс-службе УФСИН.

Стороны договорились о регулярном обмене информацией, а также об оказании помощи в розыске скрывающихся должников. Кстати, ведомства уже «сверили часы».

Так, они провели сверку исполнительных производств в отношении должников, состоящих на учете в УФСИН и отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы.

В результате было установлено 862 должника, в отношении которых возбуждено 2862 исполнительных производства. В УФСИН уточнили, что 558 должников трудоустроены.

«В отношении них судебными приставами были направлены постановления об удержании задолженности из дохода», — добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования