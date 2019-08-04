В Орле УФСИН и УФССП «сверили часы»

Ведомства подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили начальник УФСИН России по Орловской области Владимир Волосевич и главный судебный пристав Орловской области Михаил Смирнов.

«Соглашение предусматривает осуществление обмена информацией о лицах, являющихся должниками по исполнительным производствам и осужденных в рамках уголовного судопроизводства к наказанию в виде лишения свободы или к наказанию, не связанному с лишением свободы», — пояснили в пресс-службе УФСИН.

Стороны договорились о регулярном обмене информацией, а также об оказании помощи в розыске скрывающихся должников. Кстати, ведомства уже «сверили часы».

Так, они провели сверку исполнительных производств в отношении должников, состоящих на учете в УФСИН и отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы.

В результате было установлено 862 должника, в отношении которых возбуждено 2862 исполнительных производства. В УФСИН уточнили, что 558 должников трудоустроены.

«В отношении них судебными приставами были направлены постановления об удержании задолженности из дохода», — добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»