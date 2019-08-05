Музалевский поздравил 98-летнего ветерана с годовщиной освобождения Орла

5.8.2019 | 14:40 Новости, Общество

Спикер пожелал освободителю Орловской области здоровья

Накануне 76-летия освобождения Орла от немецких захватчиков председатель орловского облсовета Леонид Музалевский встретился с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Носковым. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

Ивану Носкову 98 лет, но он продолжает вести активный образ жизни — делает зарядку и ходит на прогулку. Он участвовал в боях за освобождение Орловщины, Брянской области, Польши и Белоруссии. Носков пережил тяжелые ранения в грудь и ногу. Последнее ранение он получил в январе 1945 года, поэтому День Победы встретил в Москве.

Музалевский поблагодарил ветерана за освобождение России и пожелал крепкого здоровья.

«Вы — пример мужества, стойкости, истинного патриотизма. Искренне от всех депутатов областного совета и себя лично поздравляю вас», — сказал спикер и вручил Ивану Носкову почетную грамоту и праздничный продуктовый набор.

ИА «Орелград»

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