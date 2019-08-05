Над Орлом водрузили Знамя Победы

5.8.2019 | 15:00 Новости, Общество

Невестка воина-освободителя Ивана Санько передала городу его орден Красного Знамени

В Орле состоялась торжественная церемония водружения дубликата красного флага, который 76 лет назад подняли над городом герои Иван Санько и Василий Образцов. По традиции знамя заняло свое место на крыше дома на площади Мира.

На праздничный митинг пришла Галина Санько — жена старшего сына воина-освободителя. Она подарила городу орден Красного Знамени, которым Ивана Санько наградили за смелость в боях. Такая же награда была и у Василия Образцова; кроме того, оба бойца были удостоены ордена Красной Звезды.

«Храните этот орден как память о подвиге Ивана Санько и Василия Образцова, о тех страшных моментах войны, которые прошли разведчики», — сказала Санько. Орден передадут орловскому краеведческому музею.

На митинг собрались ветераны, жители и гости Орла, представители власти и духовенства. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику Героям-танкистам, братской могиле и памятнику маршалу Ивану Баграмяну.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования