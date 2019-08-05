Над Орлом водрузили Знамя Победы

Невестка воина-освободителя Ивана Санько передала городу его орден Красного Знамени

В Орле состоялась торжественная церемония водружения дубликата красного флага, который 76 лет назад подняли над городом герои Иван Санько и Василий Образцов. По традиции знамя заняло свое место на крыше дома на площади Мира.

На праздничный митинг пришла Галина Санько — жена старшего сына воина-освободителя. Она подарила городу орден Красного Знамени, которым Ивана Санько наградили за смелость в боях. Такая же награда была и у Василия Образцова; кроме того, оба бойца были удостоены ордена Красной Звезды.

«Храните этот орден как память о подвиге Ивана Санько и Василия Образцова, о тех страшных моментах войны, которые прошли разведчики», — сказала Санько. Орден передадут орловскому краеведческому музею.

На митинг собрались ветераны, жители и гости Орла, представители власти и духовенства. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику Героям-танкистам, братской могиле и памятнику маршалу Ивану Баграмяну.

ИА «Орелград»