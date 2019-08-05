Облвоенкомат наказали за незаконную медицинскую деятельность

Учреждении проводились медосмотры без лицензии.

Советский райсуд города Орла рассмотрел исковое заявление военного комиссариата Орловской области к своему работнику. Федеральное казенное учреждение просило взыскать с ответчика сумму так называемого ущерба.

Дело в том, что в июле 2018 года оно попалось на нарушении законодательства. При проведении прокурорской проверки о лицензировании отдельных видов деятельности был выявлен факт «осуществления медицинской деятельности в виде проведения медицинских осмотров (пред- и послерейсовых) водителей автомобилей». Они проводились в расположении областного сборного пункта.

За нарушение на комиссариат было заведено административное дело, по итогам рассмотрения которого было выписан штраф в размере 85 тысяч рублей. В военкомате вину возложили на начальника административно-хозяйственного отделения, выступившего в суде в роли ответчика.

Служащего наказали — привлекли к материальной ответственности в размере среднемесячной зарплаты. Эти деньги были внесены в доход бюджета РФ. Оставшуюся сумму — около 58 тысяч рублей, — военкомат просил взыскать с ответчика.

Суд отказал в удовлетворении требований, поскольку административное дело на работника не заводилось. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»