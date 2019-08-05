Орловец едва не попал в тюрьму из-за старого пороха

5.8.2019 | 15:40 Новости, Общество

Банку с о взрывчатых веществом у него нашла полиция.

Житель Орла предстал перед судом по обвинению в нарушении требования Федерального закона «Об оружии». В марте 2019 года у него дома сотрудники полиции обнаружили металлическую банку с неким веществом.

Экспертиза показала, что в банке находится бездымный пластичный порох марки «Сокол» массой 265,3 грамма, изготовленный промышленным способом. Владелец рассказал, что порох лежит у него дома с 2013 года.

Мужчина полностью согласился с предъявленным ему обвинением и подал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Он был признан виновным и наказан полутора годами лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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