В Орле возложили цветы к бюстам советских героев

Митинг состоялся на бульваре Победы

Утром 5 августа у стелы «Орел — город воинской славы» состоялся митинг в честь 76-й годовщины освобождения от немецких захватчиков.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в митинге приняли участие ветераны, юнармейцы, орловцы и гости города, областные и городские власти, депутаты Госдумы и Совета Федерации. Они возложили цветы к стеле, а затем — к бюстам советских героев Александра Горбатова, Ивана Санько и Василия Образцова, установленным на бульваре Победы.

До вечера там будут проходить мастер-классы, викторины, выставки военных фотографий и исторического оружия.

ИА «Орелград»