Доставайте тазики. В Орле опять отключают горячую воду

Как обычно — на две недели.

В Орле с 12 по 26 августа отключат горячую воду, сообщили в орловском филиале «Квадры».

В городе начинается второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Без горячей воды останутся жители Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского районов Орла, которые получают тепло от ТЭЦ.

«Повторные гидравлические испытания — обязательное мероприятие, которое помогает нам проверить качество выполненных ремонтов и реконструкций трубопроводов», — пояснил управляющий директор филиала Сергей Филатов.

Орловцев просят не подходить к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам выброса воды. Парковать машины возле тепломагистралей тоже не советуют.

ИА «Орелград»