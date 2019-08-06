Доставайте тазики. В Орле опять отключают горячую воду

6.8.2019 | 10:00 ЖКХ, Новости

Как обычно — на две недели.

В Орле с 12 по 26 августа отключат горячую воду, сообщили в орловском филиале «Квадры».

В городе начинается второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Без горячей воды останутся жители Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского районов Орла, которые получают тепло от ТЭЦ.

«Повторные гидравлические испытания — обязательное мероприятие, которое помогает нам проверить качество выполненных ремонтов и реконструкций трубопроводов», — пояснил управляющий директор филиала Сергей Филатов.

Орловцев просят не подходить к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам выброса воды. Парковать машины возле тепломагистралей тоже не советуют.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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