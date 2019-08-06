Минфин согласовал проект орловской особой экономической зоны

Документ передали в правительство РФ

Министерство финансов России 5 августа согласовало проект создания особой экономической зоны (ОЭЗ) «Орел» в Мценском районе Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Сейчас проект направлен на согласование в правительство РФ. Если ОЭЗ будет создана, то властям Орловской области придется построить инженерную, транспортную, социальную и другую инфраструктуру.

Глава региона Андрей Клычков заявил, что с созданием ОЭЗ правительство ожидает прихода крупных инвесторов.

ИА «Орелград»