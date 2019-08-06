Проверки орловских колоний обернулись штрафами

К административной ответственности привлечены сотрудники ИК.

Об итогах проведения надзора за соблюдением законности при исполнении уголовных наказаний рассказала прокуратура Орловской области. Внимание к режимным учреждениям региона стало особым после того, как исправительная колония строгого режима №2 в Ливнах прославилась на всю страну видеороликом с «воровским пиром».

В этом учреждении были выявлены нарушения. Так, по постановлениям прокурора ливенская колония и колония-поселение №3 в Шахово были привлечены к административной ответственности в виде штрафов по ст.20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

«В ФКУЗ «Медико-санитарная часть – 57» ФСИН России были выявлены нарушения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, — сообщили в прокуратуре региона. — В отношении учреждения прокурором было возбуждено дело об административном правонарушении, юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа».

Кроме того, были оштрафованы начальник филиала медицинской части и заместители начальников исправительных колоний №№ 2 и 5 (поселок Нарышкино) за «нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В прокуратуре области также сообщили, что всего в 2019 году на основании постановлений прокурора к административной ответственности было привлечено 16 юридических и должностных лиц уголовно-исполнительной системы.

ИА «Орелград»