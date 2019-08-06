Уроженец Латвии получил 2 года за лобовое столкновение под Орлом

Как установил суд, молодой человек сел за руль пьяным.

Дело о пьяном ДТП рассмотрел суд Урицкого района. Перед ним предстал уроженец Латвии, проживающий в Сосковском районе Орловской области. Его признали виновным по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как сообщили в Урицком райсуде, 31-летний подсудимый воспитывает троих маленьких детей. Ранее он не был судим. Установлено, что в августе 2018 года он сел за руль автомобиля ВАЗ-21102 в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель разогнал машину до скорости 90-100 км/ч и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем марки ВАЗ-21053 под управлением женщины. Последняя получила тяжелые травмы позвоночника и была госпитализирована в областную клиническую больницу.

Суд учел наличие смягчающих обстоятельств и признание подсудимым своей вины. Мужчина получил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года.

«Кроме того, с виновного взыскана сумма в счет погашения стоимости затрат на лечение потерпевшей, проходившей лечение в хирургическом торакальном отделении в течение двух недель», — добавили в суде.

Обвинительный приговор вступил в законную силу.

ИА «Орелград»