В Орле ожидается ухудшение погоды

7.8.2019 | 13:37 Новости, Общество

Местами пройдут дожди с грозами и сильным ветром

В Орловской области 8 августа ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в МЧС.

На территории региона пройдут дожди. Местами они будут сопровождаться грозами. Ожидается ветер скоростью 8-13 метров в секунду, но иногда порывы могут доходить до 19 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13°С…+18°С, днем +24°С…+29°С.

«В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб», — предупреждает МЧС.

Орловцам рекомендуют при усилении ветра плотно закрыть окна и убрать с незастекленных балконов предметы, которые могут улететь. На улице от ветра лучше укрываться в подъездах или подземных переходах. Стены домов могут нести опасность — есть риск, что с них упадут кровельные покрытия.

ИА «Орелград»

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