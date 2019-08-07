В Орле пьяный таксист попал в ДТП и уснул

7.8.2019 | 15:23 Новости, Происшествия

Инцидент произошел на улице Металлургов

В Орле нетрезвый водитель такси устроил ДТП на улице Металлургов, сообщили очевидцы в соцсетях. На снимках с места происшествия видно, что у «Лады Ларгус» повреждено левое переднее колесо.

По словам свидетелей, после аварии мужчина уснул. Инспекторы ГИБДД решили не будить его до приезда эвакуатора.

«Пьяный водитель такси спровоцировал ДТП, Металлургов. Инспекторы оставили его поспать до приезда эвакуатора», — говорится в сообщении.

С каким автомобилем столкнулся «Ларгус», неизвестно.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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