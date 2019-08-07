В Орле суд объяснил, кто отвечает за производственный дефект автомобиля

7.8.2019 | 12:45 Новости, Общество

Спор о некачественной иномарке дошел до апелляции.

Подробности этого процесса сообщили в суде Северного района города Орла. Местная жительница подала иск к ООО «Хенде Мотор Мануфактуринг Рус» (ООО «ХММР»). В 2014 году она в автосалоне приобрела выпущенный этой компанией автомобиль Kia Rio стоимостью 516 тысяч рублей. Гарантийный срок составлял 60 месяцев или 150 000 км пробега.

Как пояснили в суде, в период гарантийного срока, несмотря на прохождение плановых технических осмотров, на крыше, багажнике и стойках лобового стекла появилась коррозия. Официальный дилер провел гарантийный ремонт. Через год дефекты проявились снова, и был проведен повторный ремонт.

Прошел еще год, и снова в тех же местах выступила коррозия. На этот раз был составлен акт технического состояния, после чего орловчанка потребовала вернуть ей деньги за машину. Ей отказали, и она пошла в суд.

Кроме стоимости машины автоледи просила взыскать с производителя разницу между «стоимостью транспортного средства ненадлежащего качества и стоимостью аналогичного автомобиля» в размере 508,5 тысячи рублей. Также она потребовала неустойку в общей сумме около двух миллионов рублей и компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч.

Виновником признали не дилера, а производителя. В рамках процесса было проведено несколько экспертиз. В результате иск был удовлетворен частично: суммы неустойки и штрафа были снижены до 300 и 100 тысяч рублей соответственно, сумма компенсации морального вреда – до 10 тысяч. Остальные требования были удовлетворены.

Решение было обжаловано в областном суде, но судебная коллегия по гражданским делам оставила его без изменения.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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