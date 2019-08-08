Горсовет разрешил строить «Леруа Мерлен» в Орле

8.8.2019 | 15:40 Новости, Экономика

Решение было принято на внеочередной сессии

Орловский горсовет 8 августа согласовал изменения в Генплан и Правила застройки и землепользования Орла. Это позволить начать строительство гипермаркета стройтоваров «Леруа Мерлен».

Его планируют возвести на улице Раздольной рядом с гипермаркетом Metro. Ранее на публичных слушаниях жители разрешили изменить назначение земли, на которой хотят построить «Леруа».

В июне 2019 года губернатор Андрей Клычков подписал соглашение о строительстве гипермаркета «Леруа Мерлен». Открытие магазина намечено на 2021 год, в нем смогут работать 250 человек.

На предыдущей встрече с руководством «Леруа Мерлен» Клычков заявил, что гипермаркет в Орле необходим из-за экономической активности региона.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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