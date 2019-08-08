«Мама, они меня сейчас бить будут». Под Орлом задержали буйного пассажира поезда: видео

Молодой человек сначала плакал, а затем начал бить полицейских

В Орловской области задержали пассажира поезда, который вел себя неадекватно и полез в драку с сотрудниками полиции. Видео с места происшествия, снятое, скорее всего, силовиками, выложил Mash.

Сначала молодой человек сидел в поезде и разговаривал по телефону с матерью. Он жаловался ей, что полицейские собираются применять к нему силу: «Мама, они меня сейчас бить будут. Мам, они меня уже били».

Пассажир пытался выяснить, на какой станции его высадят. Полицейские сказали, что на станции «Орел». Молодой человек расплакался и продолжил разговор с мамой: «Они говорят, что я нахожусь под алкогольным опьянением. Мам, я не спорю, я пил. Они меня на айфон снимают». После этих слов парень размахнулся и ударил кулаком в камеру.

Потасовка продолжилась в тамбуре — уже лежа, буйный пассажир пинал ногами сотрудника полиции.

Обновление: детали происшествия рассказали в транспортной полиции. Задержанный оказался уроженцем Амурской области 1993 года рождения. Он ехал в поезде «Москва — Белгород» и действительно был пьян и неадекватен.

«Транспортные полицейские попытались успокоить нарушителя порядка. Однако мужчина на замечания никак не отреагировал, начал демонстративно оскорблять стражей порядка, а потом и вовсе применил физическую силу в отношении полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

Парня сняли с поезда и доставили в линейный отдел на станции «Орел». На него составили протокол за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. Но дебоширу грозит и более суровое наказание — материалы проверки об оскорблении полицейских и нападении на них направлены в следственные органы.

ИА «Орелград»