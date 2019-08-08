Область рекомендовала Орлу разорвать контракт на ремонт «Дружбы»

8.8.2019 | 12:06 Важное, Новости, Общество

Официальное письмо было направлено 8 августа

Департамент строительства, ЖКХ и транспорта Орловской области официально рекомендовал главе администрации Орла Александру Муромскому расторгнуть контракт с ООО «Региональные газораспределительные сети» (РГС) на капитальный ремонт моста «Дружба».

Как сообщили в пресс-службе губернатора, официальное письмо было направлено 8 августа. К нему подтолкнули «низкие темпы работ, отставание от графика, перенос сроков завершения ремонта».

Напомним, на данный момент отставание по срокам составляет уже почти полгода. К лету 2019 года РГС уже должны были закончить первую половину моста и взяться за вторую.

ИА «Орелград»

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