«Орелстрой» восстановил сгоревшую квартиру мальчика

8.8.2019 | 16:52 Новости, Общество

Жилье заново отстроили за два месяца

ПАО «Орелстрой» помог 14-летнему орловцу Александру Саблину восстановить квартиру, полностью сгоревшую при пожаре. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

Ребенок потерял мать и только благодаря опекуну не оказался в детском доме. Однако отремонтировать уничтоженную квартиру возможности не было. На помощь пришел «Орелстрой» — за два месяца сотрудники возвели межкомнатные стены, восстановили коммуникации, постелили пол, отштукатурили стены, поменяли окна и даже обновили обгоревший фасад.

8 августа Александру передали ключи от обновленной квартиры с отделкой «Комфорт». Кстати, теперь в жилье есть и пожарная сигнализация.

«Для нас лучшим способом отметить свой профессиональный праздник будет возможность подарить немного добра и радости тем, кто так в этом нуждается. Ответственность, которую «Орёлстрой» несёт перед своими жителями, выражается не только в создании комфортных микрорайонов, в строительстве детских учреждений, благоустройстве родного города, но и в постоянной помощи тем, в чью дверь постучалась беда», — сказал главный исполнительный директор «Орелстроя» Дмитрий Сучков.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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