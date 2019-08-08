В Орле наградили лучших строителей

Региональные власти поблагодарили работников отрасли за развитие Орловщины

В Орле 7 августа состоялось торжественное собрание, посвященное Дню строителя. Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.

Региональные власти поздравили работников и ветеранов отрасли. Губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил строителей за добросовестный труд и вклад в развитие региона. По его словам, орловские строители способны решать задачи любой сложности.

Председатель орловского облсовета Леонид Музалевский заявил, что благодаря строителям на Орловщине появляются новые дома, школы, детские сады, больницы, другие ключевые сооружения.

«Совсем недавно мы отметили День города, и мне было очень приятно услышать от наших гостей добрые отзывы об облике нашего Орла, о том, что с годами он становится лучше, краше, комфортнее. Именно благодаря вашим усилиям древний Орёл обретает новое лицо. Спасибо вам за вашу работу!» — сказал спикер.

Лучшие представители строительной сферы получили награды. В частности, были отмечены заместитель председателя совета директоров ПАО «Орелстрой» Расул Умаров, главный исполнительный директор компании Дмитрий Сучков, управляющий директор Денис Бавыкин, директор по правовым вопросам Михаил Круглов, руководитель производственно-технической службы Владимир Шаранов. Внимания удостоились штукатуры, слесари, крановщики и электромонтеры ПАО «Орелстрой».

На торжественном собрании напомнили, что до конца 2019 года должны быть достроены два детских сада на 230 мест — по одному в микрорайоне «Болховский» и «Зареченский». Там же планируется начало строительства двух школ.

Вскоре на стадионе Ленина должен открыться первый скейт-парк, которого очень давно ждали орловские любители экстремальных видов спорта.

ИА «Орелград»

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