АИЖК поймали на незаконной передаче «дочке» 294 договоров дольщиков

Законность сделки двухлетней давности оценил арбитраж.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по заявлению конкурсного управляющего АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области» (АИЖК). Истец просил о признании недействительными сделками 294 договоров участия в долевом строительстве от 10 мая 2017 года.

Речь идет о многоквартирном доме № 83 на улице Панчука. В 2017 году права на указанные договоры перешли к ООО «Зеленый берег». Конкурсный управляющий АИЖК потребовал вернуть их агентству и включить в конкурную массу. Сделки вызвали у него подозрения.

В суде было установлено, что АИЖК на дату совершения сделок являлось, да и сейчас является, участником ООО «Зеленый берег». Причем доля его участия составляет 100 процентов. То есть это своего рода «дочка» агентства.

В мае 2017 года АИЖК в качестве расчета по договорам долевого участия в строительстве общей стоимостью 752,719 миллиона рублей передало «Зеленому берегу» векселя на указанную сумму.

Конкурсный управляющий заявил, что эти векселя являются неликвидными, поскольку уставный капитал «Зеленого берега» составляет всего 10 тысяч рублей, а доказательств наличия у этой организации иного имущества в суде представлено не было. Арбитраж с этим мнением согласился.

Он учел то, что обе организации входили в одну группу. АИЖК тогда вплотную подобралось к банкротству. В преддверии этого агентство провело операцию по уменьшению активов. Суд пришел к выводу, что «стороны преследовали цель причинения вреда имущественным интересам кредиторов, а именно: вывод из активов должника ликвидного имущества в отсутствии встречного предложения».

После совершения этой сделки АИЖК лишилось возможности непосредственно распоряжаться своим имуществом и погашать требования кредиторов в результате его использования, в том числе продажи.

Арбитраж признал вывод активов незаконным и постановил применить последствия недействительности сделок от 2017 года путем возврата «Зеленым берегом» в конкурсную массу всего полученного права на объекты долевого строительства.

ИА «Орелград»