Под Орлом плату за детсад взимали незаконно

Деньги требовали с опекунов, которые переплатили круглую сумму.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, нарушения законодательства были вскрыты в Шаблыкинском районе. Обманутыми оказались пятеро местных жителей. Все они – опекуны несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» с опекунов не взимается плата за детсад. Однако в Шаблыкинском районе этот закон, видимо, не читали.

Прокурорская проверка показала, что плату с опекунов взимали в детском саду №1 поселка Шаблыкино, а также в Молодовской, Навливской и Хотьковской школах, где работают группы для детей дошкольного возраста.

«Указанными образовательными организациями в период с 2016 года по 1 июля 2019 года (на дату проведения проверки) незаконно была получена родительская плата в общей сумме более 97 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Орловской области. — В целях устранения нарушений закона прокуратурой района в адрес образовательных организаций, а также главе администрации Шаблыкинского района были внесены представления».

Одному из пяти родителей деньги уже возвращены – всего около 32 тысяч рублей. На очереди еще четверо опекунов.

ИА «Орелград»