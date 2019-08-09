Под Орлом водитель автобуса сбил мальчика и отвез его в больницу

9.8.2019 | 10:56 Новости, Происшествия

Ребенку не потребовалась госпитализация

Водитель автобуса «Форд Транзит» сбил мальчика и сам довез его до больницы, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел в Болхове 8 августа примерно в 17 часов. 60-летний водитель «Транзита» ехал по улице Маяковского. В это же время напротив №97 на дорогу выскочил 12-летний мальчик. Он решил перебежать проезжую часть в неположенном месте.

Ребенок попал под колеса «Форда», и водитель решил самостоятельно доставить его в Болховскую ЦРБ. К счастью, обошлось без тяжелых травм, и мальчика отпустили. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»

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