В Орле будут судить разбойников, вымогавших у старика 40 млн рублей

До суда дошло дело о разбойном нападении на пенсионера.

Обвинительное заключение по уголовному делу о разбойном нападении утверждено прокурором Орловского района. Преступление было совершено на его территории, а совершили его, по версии следствия, двое жителей Покровского и Залегощенского районов.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, они приехали в деревню Козиновка. С ними был третий подельник, но в ходе следствия он умер, дело в отношении него закрыто.

Пока один наблюдал за окружающей обстановкой, двое других злоумышленников ворвались в дом местного пенсионера и начали его избивать. Они угрожали расправой и требовали у старика 40 миллионов рублей.

Преступники считали, что такие деньги у пенсионера имеются – его сын незадолго до происшествия продал грузовик. Однако требуемой суммы у жертвы не оказалось. Поняв это, разбойники скрылись, прихвати с собой личные сбережения пенсионера и электроинструмент. Вся их добыча в денежном эквиваленте составила около 57 тысяч рублей.

«За совершение инкриминируемого указанным гражданам деяния предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, — отметили в прокуратуре региона. — В настоящее время уголовное дело направлено в Орловский районный суд».

ИА «Орелград»