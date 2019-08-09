В Ливнах вандалы напали на Балбеса

От рук неизвестных пострадала ростовая фигура.

Как сообщили в администрации райцентра Ливны, речь идет об одной из пяти ростовых фигур, которые были установлены в рамках реконструкции Центрального парка культуры и отдыха. Кстати, работы обещают завершить к 1 сентября 2019 года. А сама реконструкция стартовала еще три года назад.

Повреждение одной из пяти ростовых фигур, совсем недавно установленных в парковой зоне, не укрылось от взора ливенского мэра Сергей Трубицина. Накануне он проинспектировал ход работ. От рук вандалов пострадал персонаж фильма «Кавказская пленница» — Балбес.

— Очень жаль, что некоторые люди так по-хулигански относятся к общему имуществу ливенцев, которое радует большинство горожан и позитивно оценивается гостями города. Выделяются значительные средства на благоустройство города, формирование современной городской среды. Но на каждый объект камеру не установишь, — сказал Сергей Трубицин.

Как ранее сообщило сетевое издание «Уездный город Ливны», скульптура Балбеса (Юрия Никулина) выполнена в полный рост. С первого же дней на ее фоне охотно фотографировались местные жители и гости города.

«Компанию ему составили герои русских сказок – Емеля на печи и Баба-Яга, но они значительно меньшего размера, — пишет «УЕ». — По словам начальника МУКП «Ливенское» Владимира Шкодкина, эти скульптуры, в отличие от топиарных, не будут убирать на зиму. Главное, чтобы теперь горожане бережно отнеслись к новому украшению парка».

ИА «Орелград»