Орловцы стали чаще жаловаться на ЖКХ

10.8.2019 | 13:19 ЖКХ, Новости

Количество жалоб на коммунальщиков за год выросло на 12 процентов.

Такие данные привели в управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Как сообщили в этом ведомстве, в первом полугодии 2019 года всего поступило 1533 обращения по вопросам защиты прав потребителей. Этот показатель на 7 процентов превышает уровень прошлого года.

«В сфере оказания услуг по прежнему лидируют жалобы на услуги ЖКХ, — уточнили в Роспотребнадзоре. – Таких обращений поступило 166, или 10,8 процента от общего количества поступивших обращений по вопросам защиты прав потребителей. По сравнению с первым полугодием 2018 года количество обращений в сфере ЖКХ увеличилось на 12,7 процента».

По-прежнему очень много жалоб поступает на торговцев. Из общего количества обращений 58 процентов было связано именно с этим. Причем чаще всего орловцы жалуются на некачественные услуги при покупке непродовольственных товаров.

Отмечена и тенденция роста количества жалоб на дистанционные продажи. По сравнению с прошлым годом их число возросло на 13,2 процента. Речь идет о покупке товаров через интернет. Как правило, потребители получают некачественные изделия или совсем не то, что заказывали.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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