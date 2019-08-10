«Родину» взяли под охрану

Утверждено охранное обязательство на многострадальный памятник.

Областное управление по государственной охране объектов культурного наследия утвердило охранное обязательство собственника или иного законного владельца памятника архитектуры «Здание кинотеатра «Родина».

Напомним, этот многострадальный объект уже много лет не используется по целевому назначению. Его несколько раз пытались снести, и только вмешательство общественности этому помешало. Расположен он в Орле на улице Московской, 32.

Это здание было построено в 1937-1938 годы, оно включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Обязательство содержит требования к сохранению данного объекта.

Собственник или иной законный владелец земельного участка, в границах которого расположен объект, обязан обеспечивать неизменность его внешнего облика, сохранять его целостность и структуру, а также организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы.

Он обязан выделять денежные средства для поддержания памятника в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. На территории памятника запрещено проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для его сохранности.

Нельзя проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, а также интерьер объекта.

Под запрет попало использование памятника для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло, для размещения складов и объектов производства взрывчатых и огнеопасных материалов, под оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие, а также под лаборатории с негативным температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.

ИА «Орелград»