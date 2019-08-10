Стало известно, как и на что изменились цены в Орле

10.8.2019 | 12:18 Новости, Экономика

Большее всего в 2019 году в регионе подорожали услуги.

В июле 2019 года на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем выросли в среднем на 0,2 процента, а с начала года — повысились на 2,8 процента. Такие оперативные данные приводит Орелстат.

В этом году инфляция сильнее всего затронула сферу оказания услуг. Цены и тарифы в этом сегменте с начала года выросли 4,4 процента. Далее следует большая группа непродовольственных товаров (рост на 2,4 процента) и продукты питания (рост на 2,1 процента).

Ценовой рывок услуг эксперты объясняют сезонным повышением тарифов. Напомним, с 1 июля 2019 года в Орловской области, как и по всей стране, были планово увеличены расценки на коммунальные услуги.

Что касается потребительских цен на моторное топливо, то в июле 2019 года в Орловской области по сравнению с предыдущим месяцем они не изменились, а с начала года – повысились на 0,6 процента.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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