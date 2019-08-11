Под Орлом может появиться фурнитурный завод

Предприятие будет производить окна и двери.

Как сообщает администрация города Мценска, областным департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области принята первая заявка от потенциального резидента ТОСЭР.

Напомним, ранее на уровне правительства страны было принято решение о создании территории опережающего социально-экономического развития «Мценск».

В администрации уточнили, что заявка была подана потенциальным инвестором, который планирует построить в этом моногороде завод по производству оконной и дверной фурнитуры.

«В рамках реализации проекта инвестор планирует создать не менее 100 рабочих мест и инвестировать в экономику города 470 миллионов рублей», — говорится в сообщении местных властей.

Также в администрации заявили, что в ближайшее время еще несколько потенциальных инвесторов, заинтересованных в реализации новых проектов на территории города, планируют подать заявки для получения статуса резидента ТОСЭР «Мценск».

ИА «Орелград»