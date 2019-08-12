«Артстрой» получил крупный контракт на ремонт тротуаров в Орле

Торги приостановлены, потому что недопущенные фирмы подали жалобу в ФАС

Компания «Артстрой» стала подрядчиком по ремонту тротуаров на улице Московской в Орле. Чиновники не допустили другие заявки до конкурса.

Теперь они планируют заключить контракт с единственным участником аукциона. Однако торги приостановлены — две другие компании, не допущенные до аукциона, подали жалобу в управление ФАС по Орловской области. Это ООО «Уралстрой» и ООО «Равелин».

Сейчас их жалобы находятся на рассмотрении.

ООО «Артстрой» известна в Орле по скандальному ремонту сквера Комсомольцев. Напомним, подготовительные работы на объекте начались раньше завершения торгов. Антимонопольщики нашли признаки сговора чиновников и бизнеса.

ИА «Орелград»