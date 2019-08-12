Директор орловского колледжа попался на завышении цен

12.8.2019 | 15:09 Новости, Общество

Главу учреждения наказали за нарушение закона о закупках.

Как сообщает прокуратура Орловской области, к административной ответственности по постановлению прокурора Орловского района привлечен директор Орловского технического колледжа. На него наложили штраф в размере 20 тысяч рублей, который, кстати, уже оплачен.

Такое наказание директору было назначено за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд.

«Установлено, что директором технического колледжа путем заключения дополнительных соглашений вносились изменения в заключенные контракты об увеличении цены договоров, а также количества предусмотренных контрактом товаров», — сообщили в прокуратуре региона.

То есть контракты на поставку товаров и услуг заключались по одной цене, а затем условия «втихую» изменялись, и поставщики получали большую сумму, чем предусматривалось изначально.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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