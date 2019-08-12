Двое пострадали в ДТП на трассе «Крым» под Орлом

Столкнулись «Лада Калина» и «Фольксваген Пассат»

В Орловской области столкнулись автомобили «Лада Калина» и «Фольксваген Пассат». Два человека получили травмы, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Авария случилась 11 августа в 16:15 на 416 километре трассы М-2 «Крым». Как указано в сводке, столкновение произошло на перекрестке неравнозначных дорог. Его допустил водитель «Калины». На снимке видно, что у отечественной легковушки вмят левый бок, а у «Пассата» повреждена передняя часть.

«В результате ДТП водитель автомобиля Лада Калина [мужчина 1955 г. р.] и его пассажир 1958 г. р. получили телесные повреждения», — указано в сводке.

ИА «Орелград»