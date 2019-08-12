Облсуд отказал пьяным водителям в снисхождении

Двое орловцев пытались добиться смягчения наказания.

Орловский областной суд отказал двоим орловцам в смягчении наказания за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба облсуда. Сразу два аналогичных дела было рассмотрено коллегией по уголовным делам.

В обоих случаях жалобы подали водители, повторно попавшиеся за рулем в нетрезвом состоянии. Оба ранее уже были осуждены. Так, один из них получил обязательные работы, а второго лишили водительских прав.

Это их ничему не научило. Оба были задержаны сотрудниками полиции на улицах Орла. Они управляли автомобилями, у обоих имелись признаки опьянения. Однако проходить медицинское освидетельствование они отказались, поэтому их автоматически признали пьяными.

Суды первой инстанции учли рецидив при рассмотрении уголовных дел. Один из орловцев получил 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишением водительских прав на 3 года.

Второй водитель был приговорен к 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года.

«Осужденные посчитали приговоры чрезмерно суровыми и обжаловали их в апелляции, — рассказали в пресс-службе облсуда. — Орловский областной суд не нашел оснований для смягчения приговоров, учитывая в том числе и то, что предыдущие наказания в виде обязательных работ и лишение права управления транспортным средством не возымели на осужденных должного воздействия».

Приговоры оставлены без изменения.

ИА «Орелград»