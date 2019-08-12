Орловская школа ответила за сломанный позвоночник первоклассницы

Суд взыскал со школы компенсацию морального вреда в пользу семьи.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, ответчиком выступила школа № 51 города Орла. Соответчиками стали городское управление образования и финансово-экономическое управление администрации областного центра.

Иск подала семья первоклассницы, которая получила серьезную травму на уроке физкультуры. Как пояснили в суде, при выполнении упражнения на шведской стенке она упала. У девочки диагностировали компрессионный перелом одного грудного и трех поясничных позвонков.

Интересно, что школа составила акт о несчастном случае, причиной которого, по версии учреждения, «явились неосторожные действия ребенка». Кстати, родители оспорили и законность этого акта.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что причина происшествия была другой – «учитель физической культуры не обеспечил при проведении урока достаточной безопасности при выполнении первоклассницей упражнения на шведской стенке».

В результате составленный школой акт был признан недействительным. Поскольку школа несет ответственность за своих воспитанников, с нее взыскали компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Еще 25 тысяч школа должна выплатить семье в качестве возмещения понесенных ею судебных расходов.

Решение было обжаловано в апелляционной инстанции, но судебная коллегия по гражданским делам оставила его без изменений.

ИА «Орелград»