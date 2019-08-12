Пассажирка иномарки пострадала в ДТП с переворотом под Орлом

Ее госпитализировали в нейрореанимационное отделение
В Орловской области перевернулся автомобиль «Хендэ Солярис», пострадала 34-летняя женщина. Об этом сообщили в регуправлении ГИБДД.
Авария случилась 11 августа в 20:20 на трассе «Орел-Ефремов». Иномарка ехала от областного центра. На 19-м километре водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет и перевернулась.
Пассажирку «Соляриса» с травмами госпитализировали в нейрореанимационное отделение Орловской областной клинической больницы.
ИА «Орелград»