Пассажирка иномарки пострадала в ДТП с переворотом под Орлом

12.8.2019 | 10:45 Новости, Происшествия

Ее госпитализировали в нейрореанимационное отделение

В Орловской области перевернулся автомобиль «Хендэ Солярис», пострадала 34-летняя женщина. Об этом сообщили в регуправлении ГИБДД.

Авария случилась 11 августа в 20:20 на трассе «Орел-Ефремов». Иномарка ехала от областного центра. На 19-м километре водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет и перевернулась.

Пассажирку «Соляриса» с травмами госпитализировали в нейрореанимационное отделение Орловской областной клинической больницы.

ИА «Орелград»

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