Под Ливнами мотоциклист сбил девушку

Инцидент произошел в селе Успенское

В Ливенском районе 25-летний мотоциклист сбил девушку, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Авария случилась 11 августа в 1:00 в селе Успенское Ливенского района. Парень ехал на мотоцикле «Ирбис» по улице Мира и не справился с управлением. Байк вильнул вбок и сбил 19-летнюю девушку, которая шла в том же направлении по краю проезжей части.

«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована в Ливенскую ЦРБ», — указано в сводке.

ИА «Орелград»