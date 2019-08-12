Под Ливнами мотоциклист сбил девушку

12.8.2019 | 9:47 Новости, Происшествия

Инцидент произошел в селе Успенское

В Ливенском районе 25-летний мотоциклист сбил девушку, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Авария случилась 11 августа в 1:00 в селе Успенское Ливенского района. Парень ехал на мотоцикле «Ирбис» по улице Мира и не справился с управлением. Байк вильнул вбок и сбил 19-летнюю девушку, которая шла в том же направлении по краю проезжей части.

«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована в Ливенскую ЦРБ», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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