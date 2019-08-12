Сорняки грозят разорить орловскую агрофирму

12.8.2019 | 18:00 Новости, Общество

Предприятие из Шаблыкино попало в неприятную финансовую ситуацию.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, ООО «Шаблыкинский Агрокомплекс» обратилось в суд с просьбой о рассрочке выплаты административных штрафов.

Это предприятие неоднократно наказывали за сорняки на полях. Проверки выявляли земли сельхозназначения, заросшие многолетними сорными травами, кустарниками и даже деревьями.

Общая площадь «нарушенной земли» составила 3650 га, расположенных на территории Шаблыкинского района. Общая сумма штрафов, наложенных на агрофирму по решениям судов, составила 5,35 миллиона рублей. Для предприятия это может оказаться непосильной ношей.

Как отметили в ТУ Россельхознадзора, фирма просила о рассрочке в связи с «неудовлетворительным финансовым положением». Однако мировом судом было вынесено определение об отказе в предоставлении рассрочки исполнения ранее наложенных административных штрафов.

ИА «Орелград»

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