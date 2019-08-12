В Ливнах байкер въехал в иномарку и сломал ногу

Водитель «Соляриса» не уступил байкеру дорогу

В Ливнах 31-летний мотоциклист врезался в «Хендэ Солярис», сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Авария случилась 11 августа в 16:10 на улице Пушкина. Установлено, что водитель «Соляриса» ехал со стороны улицы Гражданской и поворачивал налево. При этом он не уступил дорогу встречному мотоциклу «Хонда», и произошло столкновение.

«В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения в виде перелома голени, госпитализирован в [Ливенскую] ЦРБ», — указано в сводке.

ИА «Орелград»