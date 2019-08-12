В Ливнах байкер въехал в иномарку и сломал ногу

12.8.2019 | 10:21 Новости, Происшествия

Водитель «Соляриса» не уступил байкеру дорогу

В Ливнах 31-летний мотоциклист врезался в «Хендэ Солярис», сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Авария случилась 11 августа в 16:10 на улице Пушкина. Установлено, что водитель «Соляриса» ехал со стороны улицы Гражданской и поворачивал налево. При этом он не уступил дорогу встречному мотоциклу «Хонда», и произошло столкновение.

«В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения в виде перелома голени, госпитализирован в [Ливенскую] ЦРБ», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования