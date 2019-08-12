В Орле нашли несанкционированный детский лагерь

Лагерь был обнаружен в ходе акции «Подросток под защитой закона».

Участие в этой традиционной ежегодной профилактической акции принимают сотрудники всех правоохранительных органов региона. В частности, проверку провела и прокуратура Советского района города Орла. Ее заинтересовала деятельность компании «Голдэн Бэби клаб № 1». Она оказывает услуги в сфере дополнительного образования детей.

«Установлено, что на базе «Голдэн Бэби клаб № 1» организуются учебные занятия с воспитанниками указанного учреждения в рамках организованного летнего лагеря, — сообщили в прокуратуре Орловской области. — Вместе с тем, информацию об осуществлении деятельности в форме летнего лагеря в управление Роспотребнадзора по Орловской области и департамент образования Орловской области ООО «Голдэн Бэби клаб № 1» не направило».

По мнению надзорного органа, это «создавало препятствия для проведения мероприятий по контролю за соблюдением требований безопасности детей во время их пребывания в лагере». Кроме того, один из педработников не прошел периодический медицинский осмотр. Однако от работы с детьми его не отстранили.

По итогам проверки генеральному директору указанной компании было внесено представление об устранении нарушений.

ИА «Орелград»